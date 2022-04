Service civique : comment s’engager ?

La province Sud, en partenariat avec l’État, rappelle qu’il est possible, pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans de s’engager dans le service civique. Plus d’une centaine de missions dédiées à l’intérêt public sont ainsi proposées dans des domaines variés : solidarité, éducation, culture et loisirs, sport, environnement… Et ce, pour une période de 6 à 7 mois.

"Les jeunes engagés pourront vivre une expérience unique, véritable source d’apprentissage au service de l’autre", promet la province Sud dans un communiqué avant de préciser les modalités de ce service civique.

Les jeunes engagés dans une mission de service civique bénéficient :

- D’un droit à une indemnité : 62 395 francs par mois indemnisés par l’État et de 12 838 francs par mois indemnisés par la province Sud.

- D’une couverture sociale à compter du premier jour de son engagement.

- D’une formation civique et citoyenne.

- D’une formation PSC1.

- D’un tuteur pendant toute la durée de la mission.

Par ailleurs, une dérogation est prévue jusqu’à l’âge de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Plus d’informations sur le site de la province Sud.