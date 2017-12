Les croisiéristes ont fêté Noël avec les enfants du Wetr

Lifou. Samedi a eu lieu sur le site touristique d’Easo la fête de Noël organisée par Mejine Wetr, qui gère l’accueil des croisiéristes, à destination des enfants du Wetr, des prestataires de services et aussi pour des touristes du Pacific Aria. C’était aussi l’occasion pour la grande chefferie de Wetr, son conseil de district et son comité de développement, de souhaiter de joyeuses fêtes à la population du district et de l’île.