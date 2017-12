Maré. Comme chaque année à la veille des fêtes de Noël, la commune a offert à ses administrés, petits et grands, un cadeau de fin d’année. Vendredi 22 décembre, le père Noël a fait escale au port de Tadine pour un goûter amélioré, une remise de cadeaux aux plus jeunes et un grand feu d’artifice qui a ébloui tous les résidents venus en nombre.