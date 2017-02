Sur le chemin des écoles de Maré...

Îles. Il n’était pas rare de croiser ici et là, samedi en fin d’après-midi, des enseignants et des agents communaux qui fignolaient les derniers préparatifs pour l’arrivée des élèves dans les écoles de Maré. Ils ont été les petites fourmis d’une rentrée réussie. Hier matin, élèves, parents et enseignants étaient au rendez-vous de cette journée particulière. Tour d’horizon de l’île en images, de la maternelle au collège.