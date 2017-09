Un cours d’anglais pratique et gourmand auprès des croisiéristes

Maré. La classe de 4eA du collège de Taremen a participé à une expérience insolite mercredi sur le port de Tadine. Profitant de la venue de croisiéristes australiens, les élèves ont présenté la préparation d’un bougna traditionnel à quelques touristes curieux et gourmands, tout en anglais. Un cours qui a su combiner pratique et ludique, et éveiller l’intérêt de la classe.