Prise d’otage plus vraie que nature au collège de Kaméré

Sécurité. Un preneur d’otage armé d’un couteau, au profil inquiétant, des dizaines d’élèves confinés dans l’établissement, l’unité d’élite mobilisée… Un exercice conjoint du vice-rectorat et des forces de police s’est déroulé hier après-midi au collège de Kaméré afin de préparer et de coordonner les réponses des autorités en cas de prise d’otage dans un établissement scolaire. Une simulation qui en a impressionné plus d’un.