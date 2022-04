Incendie dans une porcherie à Sarraméa : 90 animaux ont péri

Un incendie s’est déclaré "vers 2h30 ou 3 heures", dans la nuit de dimanche à lundi, à la porcherie de Jean-Charles Moglia, installée à Sarraméa.

Les pompiers et les gendarmes étaient présents cette nuit, mais leur intervention n'a pas permis de limiter les dégâts. Selon l'éleveur, 90 bêtes sont mortes dans l'incendie.

" L’incendie s’est déclaré dans le premier bâtiment. Ce bâtiment ouvert d’une surface de 180 m2 a été rénové il y a trois ans, toute la toiture a été refaite. On se pose donc des questions sur l’origine de l’incendie car le tableau électrique est à l’opposé du bâtiment, explique l'agriculteur. Nous déplorons 10 truies mortes et 80 porcelets, sans compter les animaux blessés. Nous allons essayer de sauver et de soigner un maximum de bêtes"

La famille, avec l’aide d’amis s’est mise à la tâche pour nettoyer le bâtiment, récupérer les animaux et les rassembler en lieu sûr.

