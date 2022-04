La liste des chocolats Kinder contaminés à la salmonelle s’élargit

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a élargi la liste des chocolats de la marque Kinder contaminés à la salmonelle. Tous les lots sont maintenant concernés, peu importe leur date.

Le gouvernement appelle à la vigilance et à détruire tous les produits cités dans la liste. Les investigations des autorités sanitaires européennes pourraient conduire à un nouvel élargissement de cette liste.

La liste mise à jour :

Symptômes et prévention

Le service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (Sivap) de la Nouvelle-Calédonie compte renforcer ses contrôles dans les magasins. "Dans ce cadre, il invite les consommateurs à lui signaler les produits incriminés qui seraient encore présents à la vente", indique le gouvernement. Les Calédoniens peuvent contacter le Sivap via le site de la Davar (davar.gouv.nc).

Les salmonelles peuvent causer des maux d’estomac et de la fièvre pendant quarante-huit heures après leur consommation. "Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes âgées, indique le gouvernement. Les personnes, qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant sans délai."

Face aux risques de cette infection, le gouvernement recommande de se laver régulièrement les mains.