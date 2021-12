Prix du tabac : le gouvernement propose une hausse de 33 % en trois ans

Lors de la réunion collégiale de mercredi matin, le gouvernement a voté un projet de loi qui propose d’augmenter la taxe comportementale sur le tabac, la TAT3S. Le prix des tabacs (à rouler, cigarettes et cigares) augmenterait de 10 % pendant trois ans, ce qui constituerait une hausse totale de 33 %.

"Du point de vue sanitaire, le tabac constitue un véritable fléau en Nouvelle-Calédonie qui touche toutes les couches de la population : un majeur sur deux se déclare fumeur et d’après le baromètre santé jeunes de 2019, 45,5 % des jeunes calédoniens disent avoir déjà fumé", précise le gouvernement, qui s’attend à une baisse de la consommation de l’ordre de 2 % par an. La dernière augmentation sur les tabacs à rouler, +24 % en novembre 2019, a eu pour effet "une baisse d’environ 4 % des ventes".

3,8 milliards en plus pour les finances publiques

"Le paquet de tabac à rouler le plus vendu, aujourd’hui au prix de 1 950 francs, passerait à 2 150 francs en 2022, à 2 350 francs en 2023 et à 2 600 francs en 2024", indique le gouvernement.



Cette augmentation de la taxe sur le tabac générerait des revenus supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie (650 millions de francs en trois ans) et pour l’Agence sanitaire et sociale (3,2 milliards de francs en trois ans), "à consacrer aux programmes de prévention" des dangers de l’alcool et du tabac.