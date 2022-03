L'humoriste D'Jal à la salle Sisia Centre Culturel Tjibaou le 15 et 16 avril 2022

D'jal c'est cet humoriste à l'accent portugais et à la casquette vissée sur la tête ! Dans “À COEUR OUVERT”, son nouveau spectacle, D'Jal se livre et s'ouvre à nous. Il aborde notamment des moments difficiles comme le cancer de sa mère ou encore des tranches de vie comme son travail auprès des myopathes. Il aborde ces sujets sensibles avec pudeur, humour et beaucoup d'amour.

De nature timide, D'Jal revendique son besoin de nous parler sans tabou de ce qui fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui.

La mixité de la France qui était son thème de prédilection sur le premier spectacle est toujours un fil conducteur. D'jal revient sur les notions de vivre-ensemble, de solidarite qui lui tiennent tant à cœur et nous dépeint le patchwork culturel français avec ironie et bienveillance.

Cet ascenseur émotionnel que nous fait prendre D'Jal dans “À COEUR OUVERT” connait l’adhésion du public. Les spectateurs en ressortent émus et ouvrent à leur tour leur cœur à D'Jal en lui confiant le bien que cela fait de rire aussi de choses plus graves.

Un subtil mélange entre rires et larmes qui nous rappelle aussi que nous sommes tous unis dans nos joies et nos peines.

Tarif unique : 7 500 F

Places assises non numérotées.

Le spectacle est soumis à la réglementation sanitaire en vigueur à la date de événement.

En vente sur www.ticketpacific.nc, dans les magasins Super U Auteuil et Super U Mageco (+100 F/ Ticket acheté en ligne.