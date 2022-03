Une programmation dédiée à la jeunesse au Cinécity

L’association Cinéma d’ici et d’ailleurs lance Jeunesse d’ici et d’ailleurs, une programmation dédiée aux plus jeunes spectateurs en mars. Plusieurs films seront diffusés au Cinécity, comme l’association le propose déjà avec le cinéma d’auteur depuis 2016.

"L’objet est de favoriser les échanges entre les parents et les enfants autour de thématiques", explique l’association. La famille, l’éducation, le sport, l’amitié, l’écologie ou encore la maltraitance seront abordés à travers différents longs métrages.

Le 16 mars

La programmation s’ouvre le 16 mars avec un sujet délicat. Le harcèlement scolaire sera abordé à travers le drame belge sélectionné au Festival de Cannes en 2021, Un monde de Laura Wendel. Ce film raconte l’entrée en primaire d’une enfant et le harcèlement de son frère.

Des séances quotidiennes seront aussi mises en place pendant les vacances d’avril. Le documentaire Allons enfants de Thierry Demaizière et les courts-métrages Jardins enchantés seront diffusés pendant les deux semaines.