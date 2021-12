L’OPT présente ses nouvelles offres mobiles

"L’année 2022 sera l’année des nouvelles offres et innovations au bénéfice de tous", lance l’OPT ce lundi 27 décembre. À travers sa marque Mobilis, l’opérateur lance une nouvelle gamme de forfaits avec toujours plus de data.

Les forfaits M évoluent

Dès avril 2022, une nouvelle gamme de forfaits M verra le jour, elle garantit plus de datas, un meilleur débit internet et un abonnement avec voix illimitées. La gamme dispose de quatre forfaits, de 1 heure, 2 heures, 5 heures ou illimité avec respectivement 1 Go, 5 Go, 25 Go et 100 Go de données internet.

Internet en 4G amélioré

Les abonnements " IM4G " bénéficient également d’une amélioration avec comme objectif d’augmenter les enveloppes data jusqu’à 100 Go en proposant une nouvelle offre et améliorer l’expérience client en augmentant tous les débits à 150 descendant/30 Mb/s remontant.