La province Sud au chevet des jeunes entrepreneurs, artisans et agriculteurs

Les jeunes artisans, agriculteurs et entrepreneurs peuvent solliciter la province Sud. La collectivité met en place trois aides pour les moins de 45 ans. "Malgré un contexte budgétaire contraint et une situation économique aggravée par la pandémie mondiale de la Covid-19, la province Sud a décidé de renforcer son Code des aides", souligne-t-elle dans un communiqué.

Les artisans de moins de 40 ans peuvent bénéficier d’aménagements de leurs taux d’intérêt. Les prêts contractés pour l’achat d’équipements ou pour investir sont concernés.

Les jeunes diplômés âgés de moins de 35 ans ont le droit à des aides à l’emploi et à l’investissement."Ces aides marquent ainsi la volonté de l’exécutif de favoriser l’insertion des jeunes calédoniens diplômés dans les entreprises locales ou de les inciter à se lancer dans la création de leur propre activité", précise la province Sud. L'aide à l'emploi couvre les charges sociales pour les CDI et les CDD de plus de douze mois. L'aide à l'investissement permet de lancer son entreprise.

Un fonds pour les agriculteurs

Un texte sera débattu en Assemblée provinciale le 17 novembre pour "soutenir les jeunes agriculteurs de moins de 45 ans". La collectivité veut les aider pour s’installer ou se développer. "Ce dispositif permettra de répondre aux contraintes et besoins des jeunes agriculteurs qui souhaitent accéder aux crédits bancaires afin de se lancer dans la profession", explique-t-elle.

Un fonds sera créé en partenariat avec la caisse du Crédit Agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie (CAM-NC). Les sommes devront servir à s’installer, à développer son activité ou à acquérir de nouveaux équipements.