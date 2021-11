Dumbéa : Les navettes obligatoires vers le parc provincial de retour ce week-end

À l’approche des vacances d’été, et en prévision d’une grosse fréquentation des sites, la ville de Dumbéa met de nouveau en place son dispositif de navettes gratuites et obligatoires vers le parc provincial et le trou des Nurses au départ du parc Fayard à compter de samedi 27 et dimanche 28 novembre, puis tous les jours jusqu’à la rentrée 2022.