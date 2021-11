Six communes placées en risque de feu de forêt très élevé

Six communes de Nouvelle-Calédonie ont été placées en risque de feu de forêt très élevé. Les habitants de Yaté, Thio, Koné, Voh, Kaala-Gomen et Koumac sont appelés à la vigilance.

À ce niveau de vigilance, les feux non domestiques sont interdits sur l’ensemble de la province Nord et de la province Sud. L’usage n’est plus autorisé dans une province dès qu’une de ses communes est placée en alerte orange.

Si le Nord-Est, les Loyauté, le Mont-Dore et Dumbéa sont épargnés, le reste de la Grande Terre et l'Île des Pins sont placés en alerte jaune. Le feu de forêt est considéré comme élevé. Il est conseillé d’éviter les départs de feu non domestique.

Fortes pluies

Ce risque devrait baisser avec les fortes pluies prévues entre jeudi 18 et vendredi 19 novembre. La Sécurité civile et les prévisionnistes de Météo-France NC actualiseront cette vigilance à la fin de la journée, vers 17 heures.