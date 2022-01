[VIDÉO] Pourquoi deux cagous se sont-ils envolés… vers le japon ?

Aller simple pour les deux cagous du parc zoologique et forestier de Nouméa qui ont décollé de La Tontouta, dans la nuit de lundi à mardi. Direction le Centre de conservation de Yokohama, au sud de Tokyo. Un dépaysement qui ne sera pas total pour ce couple d’oiseaux âgés de 6 et de 9 ans puisqu’ils évolueront parmi leurs congénères qui vivent dans le plus important zoo du Japon depuis une trentaine d’années.

Découvrez notre reportage vidéo avec Marianne Bonzon, responsable par intérim du parc forestier.