Une voiture finit sur le toit à Ducos : deux blessés évacués au Médipôle

L’accident s’est produit, à la levée du couvre-feu, à 5 heures, ce dimanche, dans la rue de Papeete, à Ducos. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course sur le toit. Les deux occupants, un homme et une femme, ont été blessés et évacués au Médipôle.

La police, présente sur place avec les pompiers, indique qu’une "forte présomption de présence d’alcool au volant" est à noter. C’est pourquoi des analyses sanguines ont été demandées à l’hôpital, dont les résultats ne sont pas encore connus.