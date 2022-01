[EN DIRECT] Fortes pluies et orages : vigilance orange, routes coupées, radiers inondés, intervention des pompiers, festivités annulées…

[9 heures] Météo France NC a placé en vigilance jaune "Fortes pluies et orages" l’ensemble des communes du pays.

Les averses orageuses "parfois fortes" concernant les Loyauté et l’extrême Sud ce matin puis progressivement l’ensemble du pays aujourd’hui et une partie de la nuit prochaine.





En raison des conditions météorologiques, la commune de Dumbéa informe la population de la fermeture du parc provincial de la Dumbéa et de la suspension du dispositif de navettes à compter de ce vendredi 28 janvier et jusqu’à nouvel ordre.

[10h10] Conséquence pour "Un été au Ciné" : les projections de ce soir au Château Hagen et au syndicat d’initiative de Sarraméa sont reportées :

- Séance au Château Hagen reportée au mercredi 2 février.

- Séance à Sarraméa reportée au lundi 31 janvier.

[10h20] Toujours sur la commune de Dumbéa, la route d’Auteuil est submergée.

Elle est désormais interdite à la circulation. Une déviation a été mise en place.

[10h30] Un accident s’est produit dans la matinée à hauteur de Nakutakoin. Il s’agirait d’un camion qui aurait percuté une rambarde de sécurité. Il n’y a pas de blessé. La circulation est, de ce fait, largement perturbée en attente de l’arrivée d’un dépanneur.

[10h50] A signaler, également, deux axes inondés.

À Dumbéa, la RT1, au niveau de la société Dumez, est impraticable.

À Boulari (Mont-Dore), l’avenue des Deux baies est interdite à la circulation dans le sens Plum-Nouméa.





[11h40] La ville de Nouméa annonce la rupture de canalisation d’eau à l’angle des rues du Port Despointes et de la rue Faidherbe, au Faubourg Blanchot.

"L’entreprise en charge des travaux en cours dans cette zone est à l’origine de cette casse", informe la municipalité.

Une coupure d’eau est programmée de 10 heures à 13 heures.

Sont concernées les rues suivantes :

- Rue du Port Despointes (N°37 au N°45 Ter)

- Rue du Révérend Père Rougeyron

- Rue Sœur Jeanne Jugan (N° 1 au N° 10)

- Rue du Général Patch (N° 7 au N° 12)

Les automobilistes sont invités à éviter le secteur le temps des travaux de réparation.

[12 heures] À Yahoué les pompiers de la Sécurité civile et les pompiers du Mont-Dore mènent actuellement une opération de secours.

Il s’agit de mettre en sécurité une mère et son enfant vivant dans un squat.





[12h30] Météo France NC vient de placer en vigilance orange "Fortes pluies/orages" l’extrême Nord, la côte est et le sud-ouest de Boulouparis au Mont Dore.

"Des averses orageuses localement fortes concernent les Loyauté et l’extrême Sud, puis la côte est et l’extrême nord cet après-midi et la nuit prochaine", expliquent les météorologues.





