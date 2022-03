Une altercation entre deux frères tourne au drame à Koné

Une dispute entre deux frères s’est mal terminée à Koné, à la tribu de Atéou, lundi 8 mars. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Un homme de 31 ans a perdu la vie des suites de ses blessures. "La victime âgée de 31 ans était atteinte par un coup de feu au thorax au cours d’une altercation avec son frère, âgé de 30 ans", explique le procureur de la République, Yves Dupas.

Selon les premiers éléments de l’enquête de la brigade de recherches de Koné, le frère cadet a été appelé par sa sœur, vers 20 heures, pour "calmer leur frère qui, souffrant de troubles du comportement ayant nécessité plusieurs admissions en psychiatrie, s’était montré très agressif vis-à-vis de leurs parents", détaille le parquet de Nouméa. Arrivé sur place, l’auteur présumé des faits a trouvé son grand frère, avec "deux couteaux dans les mains". Ce dernier lui aurait lancé une hache.

"Comportement agressif"

En garde à vue, l’auteur présumé a reconnu "avoir tiré une première balle pour intimider son frère et faire cesser ses menaces à son égard". Il a ensuite tiré un "second coup, alors que la victime se trouvait à un mètre de distance, continuant de le menacer", détaille le procureur de la République. L’homme de 30 ans se serait senti en danger. Les couteaux ont été retrouvés "à proximité du corps de la victime", ajoute le parquet.

Les témoignages recueillis par les gendarmes ont révélé que la victime avait un "comportement perturbateur et agressif". Il avait eu "de nombreux différents", à cause de "ses troubles psychiatriques". Le trentenaire a notamment été condamné plusieurs fois pour des violences volontaires, des vols et des dégradations.

Le parquet requiert le placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé, "au vu des circonstances particulières de cette affaire". Si le juge d’instruction l’accepte, l’homme de 30 ans ne sera pas placé en détention. il devra respecter certaines obligations jusqu'à la fin de l'information judiciaire.