Accusé d’homicide involontaire à Poindimié, un policier placé en détention provisoire

La décision est tombée tard dans la soirée.

Après plus d’une journée de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale a été déféré devant un juge d’instruction qui lui a notifié sa mise en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires.

Conformément aux réquisitions du procureur de la République et à la demande du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire au Camp-Est du mis en cause.

Le 4 décembre dernier, l’homme, qui n’était pas en service au moment des faits, conduisait une voiture avec plus de trois grammes d’alcool sur la RPN3, à Poindimié. Alors qu’il conduisait à une vitesse inappropriée, le conducteur s’était déporté sur la voie d’en face dans un virage. Une voiture avait été violemment percutée.

"Sur les lieux, le médecin constatait le décès de la passagère, une femme âgée de 66 ans. Par ailleurs, le conducteur de ce véhicule était transporté au centre hospitalier dans un état grave, ses blessures conduisant ultérieurement à une incapacité totale de travail de 100 jours et sa compagne, passagère avant et mère de la victime décédée, une incapacité totale de travail de 50 jours", a détaillé le procureur de la République Yves Dupas.

Le policier avait été sérieusement blessé et son état de santé ne pouvait pas permettre de l’entendre en garde à vue. Jusqu’à mardi.

Mis en examen et incarcéré, le chauffard encourt sept ans de prison.

L’homme n’était pas seul au moment des faits.

"S’agissant du propriétaire du véhicule en cause, également fonctionnaire de police, âgé de 54 ans et présentant lui aussi un taux d’alcool de 2 grammes dans le sang, il a été mis des chefs de complicité du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, homicide involontaire et blessures involontaires sur la base d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque de mort ou de blessures, en remettant les clés de son véhicule et en laissant conduire le conducteur alors qu’il avait connaissance de son état d’alcoolisation. Il encourt pour ces faits une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement. Il a été placé sous contrôle judiciaire, décision conforme aux réquisitions du parquet", a expliqué le magistrat.

Yves Dupas a tenu à souligner "ces comportements individuels totalement inacceptables ne doivent en aucun cas, ternir l’image de la police nationale et de ses personnels qui ont mon total soutien dans la lutte contre la délinquance et l’insécurité" sur le territoire.

Pour autant, le parquet "veille à mettre en œuvre l’action publique de manière objective et impartiale, toujours soucieux de la manifestation de la vérité dans le suivi des procédures, et ce, quelle que soit l’origine ou la situation sociale des auteurs d’infractions".