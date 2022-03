Deux personnes perdent la vie sur les routes à Koné et La Foa

Le week-end s’est terminé de la pire des manières.

Deux nouveaux accidents mortels ont été à déplorer dimanche.

À 16h40, d’abord, un véhicule circulant dans le sens Voh-Koné a quitté la RPN1 pour des raisons qui restent encore à déterminer. La voiture a réalisé de multiples tonneaux avant de finir sa course dans un arbre. Les pompiers sont intervenus pour secourir le conducteur et sa passagère. Grièvement blessé, l’homme au volant a été transporté à l’hôpital de Koné où il succombera six heures plus tard. Une enquête est en cours.

Les gendarmes sont également en charge des investigations dans un autre accident mortel, à La Foa. Peu après 22 heures, un piéton a été fauché au niveau du lotissement de la Colline des oiseaux. La victime, âgée de 49 ans, est décédée. Le conducteur du véhicule serait actuellement auditionné par les enquêteurs qui doivent comprendre les circonstances d’un tel drame.

Depuis le début de l’année, vingt personnes sont mortes sur les routes du pays.