Violences à la tribu de Roh : le grand chef Henri Dokucas Naisseline placé en garde à vue

Dans le cadre du dossier sur les exactions à la tribu de Roh, en novembre 2020, le grand chef Henri Dokucas Naisseline a été interpellé par la gendarmerie à Tadine (Maré), en début d’après-midi.

L’homme est "mis en cause en tant que commanditaire des exactions commises à la tribu de Roh à Maré, courant novembre 2020", a annoncé le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas.

Le grand chef a été transféré sur la Grande Terre où il a été placé en garde à vue par la gendarmerie.

"Il s’agit de la dernière phase de l’enquête diligentée par la brigade de recherches de Nouméa et les militaires de la compagnie de gendarmerie de Nouméa visant les agissements susceptibles d’être reprochés à six personnes, dont le grand chef, dans la préparation et l’organisation des violences volontaires et les dégradations graves de biens, commises pour partie, par incendie ou moyen dangereux au préjudice des victimes", complète le procureur.

Le parquet vise des faits de vols et dégradations commises en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de la peine de 10 ans d’emprisonnement.

Le grand chef Henri Dokucas Naisseline peut être entendu 96 heures en garde à vue.