Vols et insécurité : le Relais de Poingam contraint de fermer ses portes

"On ressent de la tristesse, mais d’abord de la colère", lance Stéphanie B, la cogérante du Relais de Poingam, qui annonce sa fermeture dès ce dimanche 26 décembre. Et ce, "tant que les auteurs des récents vols et cambriolages ne seront pas arrêtés et en prison".

Pendant la nuit du réveillon de Noël, plusieurs individus se sont introduits dans l’établissement dont ils ont dérobé le coffre-fort qui pèse pas moins de 250 kg. Le montant du préjudice est estimé "au bas mot" à 1,5 million de francs. "Il y avait les recettes de la semaine, un ordinateur, mais aussi et surtout des effets personnels de nos clients. Ils nous avaient confié les cadeaux qu’ils comptaient offrir pour Noël comme des bijoux, raconte Stéphanie.B. Il n’y a même plus de respect de cette date. Les gens ont peur et je les comprends. Cette décision a été prise car nous ne sommes plus en mesure d’assurer la sécurité de nos clients."

Des vols en série

L’équipe du gîte signale par ailleurs que depuis sa réouverture, le 15 novembre, plusieurs vols ont déjà été commis dans des bungalows où des clefs de voiture et de l’argent ont notamment été dérobés.

Pour rappel, le Relais de Poingam avait déjà été la cible d’un "commando" en mai 2020. Trois hommes, habitant non loin de l’établissement, avaient volé, saccagé, menacé et frappé des employées et des clients, en pleine nuit. Arrêtés et jugés par le tribunal correctionnel, ils avaient écopé de six mois, 1 an et 2 ans de prison ferme.

16 employés au chômage

Cette fermeture jusqu’à nouvel ordre est un nouveau coup dur pour les seize employés de la structure qui se retrouvent au chômage à partir de lundi.