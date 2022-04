Deux véhicules de la mairie de Poya incendiés : "un acte totalement gratuit", dénonce Évelyne Goro-Atu

Dans la soirée de vendredi, deux véhicules de la mairie de Poya ont été incendiés sur le parking de l’atelier municipal.

Une enquête est en cours et les gendarmes devront déterminer si cet incendie est volontaire ou pas.

Ce qui ne fait pas de doute pour la maire de la commune Évelyne Goro-Atu qui dénonce "un acte totalement gratuit. Ce sont des véhicules de travail pour les agents de la mairie. Ils sont venus et ont le feu volontairement, c’est inacceptable".

La première magistrate de la commune rappelle qu’il y a un mois, la mairie avec déjà subi un vol d’un véhicule Duster qui avait été retrouvé incendié.

"Depuis novembre, nous constatons de nombreux actes de malveillance, des incivilités. La commune est agitée. Il faut agir", déclare-t-elle.

L’incendie de ces deux véhicules intervient alors qu’il y a un mois à peine, des habitants de Poya se sont mobilisés contre la délinquance et l’insécurité en défilant dans le village avec des banderoles. Une action qui avait été accompagnée d’une pétition signée par 300 personnes. "Depuis plusieurs mois, vos administrés subissent des exactions et se sentent en grande insécurité : braconnage, voitures volées et brûlées, cambriolages, vols dans les jardins et agression physique", pouvait-on lire sur un texte relayé en ligne. "Poya ne compte pas moins de neuf localités et il n’y a plus de gendarmerie à Népoui. La brigade n’a seulement que huit gendarmes", était-il écrit dans la pétition. Les habitants ont notamment demandé davantage de gendarmes, des rondes de jour comme de nuit, des délais d’intervention plus réduits et que les voleurs ne soient pas remis en liberté dans l’attente de leur procès, craignant un drame si rien n’était fait.