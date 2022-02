À Nouméa : quatre commerces cambriolés, treize personnes interpellées

Cambriolages et interpellations en série à Nouméa, où quatre affaires de cambriolages ont été élucidées en deux jours.

Dans la nuit de jeudi à vendredi tout d’abord, la boutique Tanéo de la gare routière, au centre-ville, a été la cible de vols. Les individus sont notamment repartis avec des cartes de transport, mais surtout les coffres-forts de la société. Le montant du préjudice serait de 160 000 francs rien que pour l’argent dérobé.

À quelques encablures de là, au Quartier Latin, le restaurant Fish Good a également subi un cambriolage durant la nuit. Des bouteilles d’alcool y ont principalement été dérobées.

Rapidement alertée, la police a lancé des patrouilles dans le secteur à la recherche des auteurs présumés. C’est alors que les forces de l’ordre voient un groupe installé sur le parking du marché de la Moselle. Sauf qu’à l’approche du véhicule de police, tous prennent la fuite, abandonnant de nombreuses bouteilles d’alcool. Au final, vers 4 heures, cinq jeunes, dont trois ivres, sont rattrapés, puis placés en garde à vue. Certains sont interpellés avec plusieurs cartes de transport Tanéo et de l’argent sur eux.

Ces cinq individus (quatre jeunes majeurs et un mineur) sont défavorablement connus des services de police. Ils seront présentés ultérieurement devant la justice.

"La troisième fois en un an"

Par ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, deux autres cambriolages ont lieu au restaurant Chez Djel, à la vallée des colons ainsi qu’au supermarché Korail, enseigne déjà visée par un vol cette semaine. Au total, huit jeunes ont été placés en garde à vue pour ces nouveaux vols en réunion avec effraction.

Ce midi, l’équipe de Chez Djel a pu assurer son service, même si la lassitude est palpable. "C’est la troisième fois en un an. Et à chaque fois, c’est pour voler l’alcool", déplore le responsable du restaurant, qui essaie de dissimuler "sa colère" devant les clients. "On a encore une fois été appelés la nuit par la police. C’est malheureux. Et c’est compliqué auprès des assurances. Plus on est cambrioles, plus c’est difficile."