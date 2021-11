Deux incendies en cours au Mont-Dore

Le premier sinistre s’est déclaré en fin de matinée vers Mouirange. Six hectares ont pour l’heure brûlé. Malgré l’intervention des pompiers du Mont-Dore et des renforts de la sécurité civile, dont un hélicoptère bombardier d’eau, l’incendie n’est pas encore complètement maîtrisé.

Par ailleurs, un deuxième feu s’est déclaré dans le courant de l’après-midi, entre l’usine du Sud et la route de la Capture. Au moins une dizaine d’hectares de végétation ont été détruits. Les pompiers du complexe industriel sont sur place et doivent être renforcés par les moyens communaux et l’hélicoptère. Ce dimanche soir, le sinistre n’est pas non plus maîtrisé, mais les pompiers précisent que l’incendie ne menace pas l’usine.