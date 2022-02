Fortes pluies et orages : éboulement sur la RT1 à Bourail

L’alerte a été donnée ce samedi, vers 13h15. Un glissement de terrain s’est produit vers l’alimentation Djebel, dans le secteur de Nessadiou, à Bourail. En raison de cet éboulement, la circulation est alternée puisque la voie dans le sens nord sud est actuellement obstruée.

Des agents de la DITT, les pompiers et les gendarmes sont sur place pour assurer les opérations de déblayage et la régulation du trafic. Les forces de l’ordre appellent les automobilistes à la plus grande prudence puisque l’obstacle se situe juste après un virage.





À noter par ailleurs, que le pays est placé en vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages, à l’exception d’Ouvéa, de l’île des Pins et de Nouméa.

Des averses localement fortes et orageuses sont attendues depuis la fin de matinée sur le relief, la côte Ouest, Lifou et Maré. Elles se poursuivent sur l’extrême Nord et reprennent sur la côte Est la nuit prochaine.

À Nouméa, un épisode orageux aussi bref qu’intense a notamment produit temporairement des inondations dans le centre-ville, vers 14 heures.