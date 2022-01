 Fortes pluies : plusieurs opérations de sauvetage à Païta et à Dumbéa

[Mise à jour 22 heures] Les pompiers de Bourail indiquent qu'en raison des fortes pluies, la RT1 est coupée dans le secteur dit de La cigogne.

Par ailleurs, d'importants renforts de gendarmerie interviennent ce samedi soir aux côtés des pompiers de Dumbéa afin de faire traverser la rivière à six personnes piégées par la montée des eaux.

[19 heures] Les pluies qui continuent de s’abattre sur le pays, notamment dans la Chaîne, entraînent encore leur lot d’interventions pour les pompiers du Grand Nouméa.

À Païta, vers 16h30, deux jeunes adultes qui promenaient leurs chiens en bord de creek, dans le secteur du Mont-Mou, ont été pris au piège par une brusque montée des eaux. Réfugiés sur un monticule, ils ont attendu l’arrivée des gendarmes et des pompiers. En raison d’un plafond nuageux trop bas, la sécurité civile n’a pas pu débloquer de moyens aériens. C’est donc l’équipe formée au sauvetage en eaux vives de la caserne de Païta qui a été déclenchée, une fois la décrue amorcée. Les deux adultes et les quatre chiens s’en sortent indemnes mais avec une belle frayeur.

Éboulements au col de la Pirogue

"Nous renouvelons tous nos appels à la prudence car nous sommes en vigilance jaune aux fortes pluies. Nous recommandons de circuler le moins possible. Plusieurs éboulements, sans gravité et sans interruption de la circulation, nous ont déjà été signalés rien qu’au Col de la Pirogue", avertit Damien Chapuis, le chef de permanence du centre de secours de Païta, qui juge bon de préciser que la plupart des radiers habituellement inondés sont impraticables.

Vaste opération en cours au parc de la Dumbéa

À quelques encablures de là, dans le nord de la commune de Dumbéa, une vaste opération de sauvetage est également en cours. Vers l’entrée du parc provincial de la Dumbéa, deux groupes de promeneurs, soit six personnes au total, se sont eux aussi fait surprendre par la montée des eaux. Impossible de regagner l’autre berge de la rivière. Les pompiers de Dumbéa sur place assurent qu’ils ne courent aucun danger. En revanche, ces équipes attendent actuellement l’arrivée de moyens plus importants de la sécurité civile ou de la gendarmerie afin de pouvoir intervenir.

Là encore, cette situation aurait pu être évitée puisque la mairie avait décidé de fermer le parc, ce samedi, en raison des mauvaises conditions météo de ces derniers jours.

Vigilance jaune

Pour rappel, Météo France a placé 22 communes de la Grande Terre et l’île des Pins en vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages. Les averses modérées localement fortes et orageuses se poursuivent en soirée sur l’ouest et l’est, puis sur le sud-est et l’extrême sud en début de nuit. Des débordements de creeks sont possibles.





La gendarmerie indiquait, en fin d’après-midi, qu’aucun axe majeur du pays n’était pour l’heure coupé en raison d’inondations. Ce qui n'est en revanche pas le cas de certains radiers et axes secondaires.