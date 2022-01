Pris au piège au parc de la Dumbéa, onze enfants et leurs encadrants hélitreuillés

Opération à risque au parc provincial de la Dumbéa.

Dans la soirée de mercredi, onze enfants et leurs encadrants, adultes, ont été pris au piège par les fortes précipitations et la montée soudaine de la rivière.

Conséquence, le groupe de ce camp de vacances était bloqué et en danger.

La Sécurité civile et les pompiers de Dumbéa ont alors lancé une opération de sauvetage d’envergure pour les sauver.

Aidés par un hélicoptère Puma des Forces armées de Nouvelle-Calédonie et un hélicoptère de la DSCGR, les secours ont réussi à hélitreuiller enfants et adultes. Une opération à risque et inédite qui a duré plusieurs heures et qui s’est, fort heureusement, bien terminée.

Tout le monde a pu rentrer sain et sauf.