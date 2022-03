Deux blessés dans un accident au Faubourg-Blanchot

Un accident de la route s'est déroulé dans la soirée de vendredi, vers 21 heures. Il s'agirait d'une collision entre un camion de police municipale et une citadine au niveau du palais de justice de Nouméa. Les pompiers et la police sont intervenus sur les lieux de l'accident. D'après les premières informations, deux blessés légers ont été secourus et sont transférés au Medipôle. Leurs jours ne sont pas en danger.