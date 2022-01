Inondations : la Sécurité civile appelle la population à la vigilance

La Sécurité civile appelle la population à la vigilance du fait des risques d’inondations et de la montée des eaux engendrant la possible coupure d’axes routiers principaux et secondaires.

Une vigilance jaune – fortes pluies – est en cours depuis lundi sur l’ensemble du territoire à l’exception des communes de Bélep, Poum, Koumac, Maré et l’île des Pins.

Meteo.nc annonce de fortes pluies jusqu’à jeudi 6 janvier 2022.

"Le risque d’inondations est donc à prendre en compte sur les prochains jours", alerte la Sécurité civile.