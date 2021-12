Ces "comportements et actes violents sont contraires aux valeurs de la Coutume kanak". Le Sénat coutumier condamne dans un communiqué les violences contre une jeune femme diffusées dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Ne pas diffuser

Dans son communiqué, le Sénat coutumier "interpelle chacun et chacune" sur ces questions de société. L’instance de Nouvelle-Calédonie "compatit avec la douleur de la jeune fille et de sa famille" et demande d’arrêter de relayer cette vidéo.

Les auteurs présumés de ces violences doivent être jugés en comparution immédiate aujourd’hui, vendredi 10 décembre.