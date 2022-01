Philippe Josse est décédé

La liste politique Unité Pays a annoncé le décès de Philippe Josse, survenu hier matin, vendredi 7 janvier 2022, des suites d’un cancer.

Membre actif de l’Union Groupement Parents d’élèves (UGPE), il était le référent du secteur catholique au sein de cette organisation et Président de l’association environnementale "Corail Vivant, terre des hommes".

"Depuis 2020, Philippe était courageusement engagé en 29e position sur notre liste indépendantiste Unité Pays, Nouméa je dis oui, rapporte le groupe sur son profil Facebook. Il alertait et conseillait nos 2 élus sur les questions environnementales et éducatives." Les partisans se souviennent d’un homme "d’honneur, d’engagement, un humaniste passionné et passionnant, un véritable Do Kamo."