Plus de 280 véhicules contrôlés dans le Grand Nouméa 

À Nouméa, deux opérations de contrôle ont été menées à l’entrée de Nouville et au rond-point du parc urbain de Sainte-Marie, de 22 heures à 1 heure. Parmi les 75 véhicules arrêtés par les forces de l’ordre, trois conduites en état alcoolique (dont une délictuelle) et une détention de stupéfiants ont été constatées.

Par ailleurs, à Dumbéa et au Mont-Dore, les gendarmes ont contrôlé 207 véhicules avec au total 11 conduites en état d’ivresse (4 contraventionnelles et 7 délictuelles), un défaut de permis de conduire et un non-port de la ceinture de sécurité.