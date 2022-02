Un couple meurt piégé dans sa voiture emportée par les eaux à Païta

L’alerte a été donnée par téléphone aux gendarmes, ce dimanche, vers 13h30. À l’autre bout du fil, une dame explique aux militaires que la voiture dans laquelle elle se trouve avec son compagnon a été emportée dans un creek. Mais ce couple de septuagénaires, résident à Nouméa, ne parvient pas à indiquer précisément quel est le radier qu’ils ont tenté de traverser.

Après un repérage des différents axes, les pompiers identifient le radier de La Ziza, entre l’Arène du Sud et la voie express, qui est complètement inondé.

Une équipe de sauvetage en eaux vives est alors immédiatement déployée pour explorer les berges du creek à la recherche du véhicule qui sera finalement retrouvé à 800 mètres en aval du radier. Malheureusement, les secours arrivent trop tard. Le couple est mort noyé, piégé dans sa voiture.

Ce drame conduit les pompiers à renouveler leurs appels à la prudence : "Il y a eu un orage en début d'après-midi et l'eau est vraiment montée d'un coup dans ce radier sans qu'on ait le temps d'être prévenus et de pouvoir condamner la circulation sur cet axe, explique l'adjudant chef Damien Chapuis, cadre de permanence à la caserne de Païta. Comme les sols sont totalement gorgés d'eau, les inondations sont très brutales. Donc nous recommandons d'éviter au maximum d'emprunter ces axes dès qu'il pleut et de ne surtout pas essayer de s'engager dessus lorsqu'ils sont déjà inondés."