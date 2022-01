Un homme blessé dans un accident de chasse à Koumac

Samedi soir, deux amis sont partis faire un coup de chasse dans le secteur de Karem Bay, à Koumac. Vers 22h30, l’un d’eux perçoit un mouvement dans l’obscurité et tire avec un fusil de chevrotine calibre 16, pensant viser un gibier. Mais il s’agissait de son ami.

Blessée, la victime a été prise en charge et évacuée à l’hôpital de Koumac. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires.

Chasse interdite la nuit

Pour rappel, la chasse de nuit est interdite sur le territoire de la province Nord. Le code de l'environnement précise que "chasser la nuit présente des risques pour le chasseur et pour les autres, car sa vision est altérée et son champ de visibilité très réduit." Par ailleurs, l'usage de foyers lumineux (projecteurs etc..) est également proscrit pendant une action de chasse.

En ce qui concerne les heures de lever et de coucher du soleil annoncées lors des bulletins météo, la réglementation autorise la chasse pendant 30 minutes de battement avant le lever et après le coucher du soleil.