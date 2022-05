Un véhicule de pompiers volé à la caserne de Thio

Le véhicule de secours à personnes, avec du matériel de désincarcération à l’intérieur, a été volé à la caserne de Thio dans la nuit de vendredi à samedi. Un appel avait été lancé samedi matin sur les réseaux sociaux par les pompiers de la caserne. C’est finalement le GPS qui a permis de retrouver le véhicule, en bon état, samedi après-midi, bien caché dans la forêt. "Le matériel de secours et de désincarcération a aussi été retrouvé à l’intérieur en bon état, précise Mauro Pizzolitto, président de l’Union des pompiers de Nouvelle-Calédonie (UPC), heureusement car on parle d’un matériel qui coûte environ 1,5 million."

Des agressions récurrentes

Le président de l’UPC, également ancien chef de corps de Thio, dénonce la récurrence des actes de délinquance à l’encontre des pompiers. "On est là pour sauver des vies, pas pour embêter les gens et on se fait insulter, voler, caillasser, c’est plus que récurrent." Un congrès de l’UPC se tiendra le 1er juillet à Nouville, cette thématique des violences envers les pompiers sera abordée.