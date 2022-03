Tempêtes en Nouvelle-Zélande, au moins trois morts

Au moins trois personnes sont mortes dans le naufrage d’un bateau de pêche en Nouvelle-Zélande alors que de fortes tempêtes balaient le pays lundi, provoquant notamment des inondations à Auckland, la plus grande ville, ont annoncé des responsables.

Trois corps ont été récupérés et deux personnes étaient portées disparues après le naufrage dimanche soir en pleine tempête de leur bateau au large de la région du Northland, dans le nord de l’archipel néo-zélandais, a indiqué la police. Cinq rescapés ont été transportés à l’hôpital.

La tempête s’est ensuite déplacée vers le sud, atteignant lundi matin Auckland, où 76,8 mm de pluie se sont déversées en une heure, le deuxième record de précipitations jamais enregistré dans ce laps de temps dans la ville, ont précisé les services météorologiques.

Des autoroutes ont été coupées en raison des inondations, des écoles ont fermé et les liaisons en ferry ont été suspendues à cause de la forte houle.

Six orages se dirigeaient vers le sud et devaient atteindre la ville de Hamilton lundi après-midi. "On s’attend à ce que ces orages soient accompagnés de pluies torrentielles et de rafales de vent dévastatrices", ont averti les services de météorologie, invitant les habitants à s’abriter à l’intérieur.