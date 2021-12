Un homme condamné pour avoir menacé de mort Paul Néaoutyine sur internet

Une nouvelle condamnation pour des menaces de mort en ligne.

Le procureur de la République Yves Dupas a annoncé qu’un homme a été déféré au parquet mercredi pour s’en être pris sur les réseaux sociaux à Paul Néaoutyine, président de la province Nord.

Le parquet a fait le choix, comme d’habitude dans ces affaires, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

"Il s’agit d’une enquête conduite par la cellule cybercriminalité de la gendarmerie qui a permis d’identifier l’auteur du message qui avait été diffusé entre le 11 et le 13 novembre sur la page Facebook de Radio Cocotier suite à la vidéo d’ERSK TV contenant des propos menaçants adressés. Le mis en cause avait notamment écrit 'courage ERSK, Yaay est avec toi, gare à lui, la barbe blanche, tu rentres pas chez toi, et à eux aussi. Tu franchis l’escalier du tribunal, la barbe blanche, on lui met un 12'", a déclaré Yves Dupas.

Présenté au parquet à l’issue de sa garde à vue, l’internaute, qui était inconnu de la justice, "a accepté la peine de 100 jours-amendes à 800 francs proposée par le parquet et homologuée par le tribunal".

Le procureur indique qu’il "a regretté d’avoir agi ainsi, 'sans réfléchir et sans vouloir mettre à exécution la menace'. Il a ajouté qu’il présenterait des excuses à la victime".