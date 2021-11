Florent Eurisouké visé par une enquête pour des menaces à l’encontre de Paul Néaoutyine

Des propos qui avaient scandalisé une partie de la classe politique.

Le procureur de la République de Nouméa Yves Dupas vient d’annoncer l’ouverture d’une enquête du chef de "provocation publique non suivie d’effet à la commission d’un crime ou délit" commis mercredi au préjudice du président de la province Nord et des élus indépendantistes "âgés de plus de 50 ans".

Le parquet s’est saisi d’office après la diffusion par la page Facebook "ERSK TV" d’une vidéo dans laquelle Florent Eurisouké tient des propos insultants et menaçants à l’encontre de Paul Néaoutyine, maire de Poindimié et président de la province Nord.

"L’enquête diligentée par la cellule cybercriminalité de la gendarmerie conduira à l’audition de l’auteur présumé de ces faits dans les prochains jours. Le président de la province du nord a transmis ce jour, au parquet une plainte par l’intermédiaire de son avocat", a annoncé Yves Dupas.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la lutte contre les messages violents et les appels à la haine sur les réseaux sociaux, un homme de 45 ans a été condamné à une peine de 60 jours-amendes à 1 000 francs prononcée mercredi au cours d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Le prévenu, sans antécédent judiciaire, était poursuivi pour provocation publique non suivie d’effet à la commission d’un crime ou délit commis le 6 octobre visant Sonia Backès, la présidente de la province Sud.