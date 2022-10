Attentats de janvier 2015 en France: Ali Riza Polat condamné en appel à la perpétuité pour complicité

Ali Riza Polat a été condamné jeudi soir en appel à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité des dix-sept assassinats perpétrés à Paris par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly en janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'Hyper Cacher.

La cour d'assises spéciale de Paris a assorti cette peine d'une période de sûreté de vingt ans. Les magistrats professionnels ont condamné le second accusé, Amar Ramdani, à treize ans de réclusion, dont deux tiers de sûreté.