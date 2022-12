Avion de combat européen: contrat conclu entre industriels et Paris, pilote du projet (industriels)

Le contrat d'études devant mener à un démonstrateur du Système de combat aérien futur (SCAF) a été notifié par le ministère français des Armées, pilote du projet qui rassemble également l'Allemagne et l'Espagne, ont annoncé vendredi les industriels.

D'un montant de 3,2 milliards d'euros, répartis à parts égales entre les trois Etats, le contrat vise à faire voler en 2029 un démonstrateur de l'avion de combat qui doit prendre la suite des Rafale français et Eurofighter allemands et espagnols à l'horizon 2040, selon le communiqué commun d'Airbus, Dassault Aviation, Indra et Eumet.