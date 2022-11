Avion de combat européen : l'Elysée salue "un grand pas en avant"

L'Elysée a salué vendredi l'imminence d'un accord sur le projet d'avion de combat européen (SCAF) comme "un grand pas en avant", démontrant que les Européens pouvaient "relever ensemble des défis considérables".

"L'accord politique sur le SCAF est un grand pas en avant et - surtout dans le contexte international actuel - un signal important de l'excellente coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Il renforce les capacités militaires de l'Europe et garantit un savoir-faire important pour notre industrie et, plus largement, pour l'industrie européenne", écrit la présidence française dans un communiqué qui souligne que "la France assure le rôle de chef de file du projet".