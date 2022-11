Avion de combat européen: un accord entre industriels est "imminent"(sources proches dossier)

Le projet d'avion de combat européen (SCAF), enlisé depuis plus d'un an, va faire l'objet d'un accord "imminent" entre les industriels Dassault et Airbus, ont affirmé vendredi à l'AFP deux sources françaises proches du dossier.

Fin août 2021, les trois pays concernés, France, Allemagne et Espagne avaient signé un accord prévoyant 3,6 milliards d'euros d'études détaillées pour lancer en 2025 la construction d'un démonstrateur en vol. Mais les contrats n'avaient pas été passés faute d'accord sur le partage des tâches entre le constructeur français Dassault Aviation et son partenaire principal Airbus.