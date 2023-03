Bourse: le secteur bancaire chute en Europe (BNP Paribas -8%, Deutsche Bank -6%)

Le secteur bancaire européen dévissait lundi matin au lendemain du rachat de la banque Credit Suisse par sa grande rivale UBS, une opération de sauvetage qui n'a pas rassuré les investisseurs sur la stabilité du système bancaire malgré des déclarations rassurantes des autorités européennes.

Vers 08H15 GMT, l'indice du secteur européen des banques (Stoxx Europe 600/banks) chutait de 5,92%. A Paris, BNP Paribas dégringolait de plus de 8% et Société Générale de plus de 7%. A Francfort, Deutsche Bank perdait plus de 6% et Commerzbank près de 5%. A Londres, Standard Chartered cédait plus de 6%, NatWest plus de 4% et HSBC 3%.