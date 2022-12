Immigration: La France doit "dire qui on veut" et "qui on ne veut pas" accueillir, selon Borne

La France doit en matière migratoire "dire qui on veut" accueillir et "qui on ne veut pas" accueillir, a affirmé Elisabeth Borne mardi en ouvrant un débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale.

"L'immigration zéro n'est ni souhaitable, ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée", a insisté la Première ministre, en réaffirmant sa volonté de "fermeté" et "d'humanité" en la matière.