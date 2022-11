Inondations au Nigeria: le changement climatique a rendu "80 fois plus probables" les fortes pluies

Le changement climatique a rendu "environ 80 fois plus probable" la survenue des pluies exceptionnelles à l'origine des récentes inondations dévastatrices au Nigeria, qui ont affecté également d'autres pays de la région du lac Tchad, selon une étude de scientifiques internationaux publiée mercredi.

"Le changement climatique d'origine humaine a multiplié par 80 la probabilité que se produisent les fortes pluies qui ont provoqué des inondations faisant plus de 800 victimes au Nigeria, au Niger, au Tchad et dans les pays voisins entre juin et octobre de cette année", a conclu le World Weather Attribution (WWA), réseau de chercheurs pionniers dans l'évaluation du lien entre les événements météo extrêmes et le changement climatique.