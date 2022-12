Iran: "l'exécution de manifestants ne peut tenir lieu de réponse aux manifestations" (Paris)

L'exécution de manifestants "ne peut tenir lieu de réponse aux manifestations" en cours en Iran, a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères, réagissant à la pendaison publique lundi d'un homme condamné en lien avec la contestation, la deuxième exécution en quelques jours.

"La France condamne avec la plus grande fermeté l'exécution publique ce jour d'un Iranien condamné à mort à la suite de sa participation aux manifestations", a déclaré le Quai d'Orsay, en dénonçant de nouveau "les violations "graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales commises par les autorités iraniennes".