L'accord avec le Mercosur "pas possible" si l'Amérique latine ne respecte pas les normes environnementales, selon Macron

Le président français Emmanuel Macron a prévenu samedi qu'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ne serait "pas possible" s'ils ne respectaient pas les mêmes contraintes environnementales que les Européens.

"Un accord avec les pays du continent latino-américain n'est pas possible s'ils ne respectent pas comme nous les accords de Paris (sur le climat) et s'ils ne respectent pas les mêmes contraintes environnementales et sanitaires qu'on impose à nos producteurs", a dit Emmanuel Macron en marge de sa visite au Salon de l'agriculture.