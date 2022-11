La stratégie française en Afrique "finalisée d'ici six mois" (Macron)

La nouvelle stratégie française en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultations avec ses partenaires sur le continent, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron en confirmant la fin de l'opération antijihadiste Barkhane.

"Nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échanges avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest", a-t-il déclaré en présentant la nouvelle stratégie française en matière de défense. "Cette stratégie sera finalisée d'ici 6 mois".